Biden will Taiwan bei Angriff mit US-Truppen verteidigen US-Präsident Biden geht weiter als seine Vorgänger: Er sichert zu, dem demokratischen Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs auch mit US-Truppen zur Hil... dpa

ARCHIV - US-Präsident Joe Biden bei einem Pressestatement im Weißen Haus. Susan Walsh/AP/dpa

Washington/Peking/Taipeh -US-Präsident Joe Biden hat Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung auch durch US-Truppen zugesichert und damit große Verärgerung in Peking ausgelöst. „Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie da gewesenen Angriff käme“, sagte Biden in einem am Sonntagabend ausgestrahlten CBS-Interview auf die Frage: „Würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen?“ Auf seine Beistandserklärung reagierte Peking am Montag empört, während ihm Taiwan dankte.