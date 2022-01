Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai ist ein erfahrener Parlamentarier. Doch seine Rede beim Dreikönigstreffen der FDP am Donnerstag in Stuttgart wird einen ganz neuen Abschnitt in seiner politischen Karriere markieren. Djir-Sarai soll beim nächsten Parteitag zum Generalsekretär gewählt werden und Volker Wissing ablösen, der nun als Verkehrsminister im Kabinett sitzt.

Parteichef Christian Lindner tauscht damit einen Vertrauten gegen einen anderen aus: Djir-Sarai kommt wie Christian Lindner aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, man kennt sich seit langem. Doch der „lustige Rheinländer“ wie er sich selber nennt, ist noch für mehr vorgesehen. Der gebürtige Teheraner soll bei den Liberalen mehr Diversität einbringen. Ohne Quote natürlich.

Der 45-Jährige gilt nicht als Scharfmacher, in Interviews wählt er seine Worte mit Bedacht – und ist dabei manchmal auch noch ziemlich witzig. Das merken vor allem jene, die ihn mit eher dümmlichen Fragen aufgrund seiner nichtdeutschen Wurzeln behelligen. So hat er nach eigenen Erzählungen auf die Frage, was er bei seiner Einbürgerung gefühlt habe, geantwortet, dass er mit der Entgegennahme der Urkunde sofort eine aufkommende Laktoseintoleranz verspürte.

Wie sein Abgeordnetenkollege von den Grünen, Omid Nouripour, nennt er Cem Özdemir als Vorbild für seinen Weg in die Politik. Als er ihn ihm Bundestag reden hörte, sein im klar geworden, dass man nicht blond und blauäugig sein müsse, um in die Politik zu gehen. Sein Weg führte ihn dann allerdings zu den Liberalen, für die er bereits auf vielen Ebenen Politik gemacht hat, gerne auch gleichzeitig. So blieb er nach seiner Wahl in den Bundestag im Jahr 2009 bis 2014 stellvertretender Landrat im Rhein-Kreis Neuss. Dort kam er später auch als Dezernent in der Kreisverwaltung unter, als die FDP 2013 aus dem Bundestag geflogen war. Seit 2017 ist er wieder im Bundestag und auch wieder Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Demnächst wird er sich dann auch um die FDP-Innenpolitik kümmern müssen.