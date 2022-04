Die Treuhand ist eine Projektionsfläche, sagt Dierk Hoffmann zu Beginn des Abends. Eine Projektionsfläche, zu der er und sein Team zwölf Kilometer Akten vorliegen haben. Zwölf Kilometer, wenn man Blatt neben Blatt legen würde? Oder Ordnerrücken an Ordnerrücken stellen?

Es sind jedenfalls sehr, sehr viele Akten. Sie stammen aus der Treuhandanstalt, die 1990 gegründet wurde, noch von der letzten Regierung der DDR, und 1994 schon wieder dichtmachte. Vier Jahre, in denen sich neben den Akten auch mehr Enttäuschung, Wut und Hass auf die Treuhand ansammelten, als man vermessen könnte.

Hoffmann ist Historiker, er leitet am Institut für Zeitgeschichte eine Arbeitsgruppe zur Geschichte der Treuhandanstalt. Diese Gruppe darf die Akten der Behörde auswerten, als erstes Forscherteam überhaupt. Elf Frauen und Männer befassen sich seit einiger Zeit mit dem Material, zwei von ihnen haben kürzlich ihre Ergebnisse vorgelegt. Am Mittwochabend wurden sie in Berlin vorgestellt.

Aufgabe: Die Volkswirtschaft privatisieren

Es gab runde Tische zur Treuhand, Erzählsalons, Kunstprojekte, sagt Dierk Hoffmann. Untersuchungsausschüsse natürlich auch. In Thüringen hat zuletzt die AfD einen einberufen. Die Treuhand sollte nach der Wende in der DDR dafür sorgen, dass die Volkswirtschaft privatisiert wird. Es sollte keine staatlichen Betriebe mehr geben. Nach der Wiedervereinigung wurde die Behörde dem Bundesfinanzministerium unterstellt.

Im Osten gewannen viele Menschen schnell den Eindruck, dass die Treuhand dafür sorgte, dass es in den neuen Bundesländer gar keine Betriebe mehr gab, keine Arbeitsplätze, keine sicheren Einkommen, keine Zukunft. Die Wirtschaft wurde nicht privatisiert, sie ging zu Grunde.

dpa-zentralbild Stimmungslage bei einer Demo in Berlin, 1991.

Das war, wie gesagt, der Eindruck, er hat sich bis heute gehalten, kaum ein Gespräch im Osten über die 1990er-Jahre kommt ohne einen hasserfüllten Satz über die Treuhand aus.

Nun leiste die zeitgeschichtliche Forschung ihren Beitrag zur Debatte, sagt Dierk Hoffmann am Mittwoch. Man verlasse damit den „Tunnelblick“ auf die Treuhand.

Hoffmann ist in Hannover geboren, er ist 58 Jahre alt, hat in München studiert, im Jahr, in dem die Treuhand ihre Arbeit einstellte, legte er seine Promotion ab. Er hat einen gewissen biografischen Abstand zu seinem Forschungsthema. Seine beiden Kollegen, die an diesem Abend als erste ihre Treuhand-Forschungsergebnisse vorstellen, machen bald klar, dass das bei ihnen anders ist.

Die Wunden der Nachwendezeit

Max Trecker stellt sich als „Jahrgang 1989“ vor, er kam in Strausberg zur Welt, in seiner Erinnerung seien „die 90er-Jahre nicht unbedingt positiv besetzt“, sagt er. Er hat erforscht, wie nach der Wende der ostdeutsche Mittelstand entstand. Er habe mit einer „Schwarz-Weiß-Perspektive“ auf die Treuhand geblickt, bevor er sich an die Akten setzte, sagt er. Und zu Grautönen gelangte.

Andreas Malycha sagt im Laufe des Abends, er habe selbst Erfahrungen aus den 90er-Jahren, „die behält man im Kopf“. Es geht um die Frage, ob man mit der Forschung über die Treuhand die Wunden heilen kann, die sich die Menschen im Osten in der Nachwendezeit zugezogen haben. Glaubt er nicht, sagt Malycha. Er ist 66 Jahre alt, hat Geschichte in Leipzig studiert, war vor der Wende wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Marxismus/Leninismus beim ZK der SED. Er hat die Treuhand als politische Behörde erforscht, die Erwartungen, die auf ihr lasteten, die Zwänge, in denen ihre Mitarbeiter steckten.

Es waren sehr viele Erwartungen und Zwänge, weitaus mehr, als eine Behörde je bewältigen könnte. Im Nachhinein erscheint es vollkommen absurd, dass es die Vorstellung, es könne damit klappen, überhaupt je gab. In der DDR gab es etwa 8500 volkseigene Betriebe, bei denen vier Millionen Menschen arbeiteten. All diese Betriebe und Mitarbeiter sollte die Treuhand verwalten. Sie wurde zur weltgrößten Holding. Sie sollte schnell entscheiden, über jeden der Betriebe. Während das Wirtschaftssystem, in dem all diese Betriebe steckten, zusammenkrachte.

Ostdeutsche Mitarbeiter, westdeutsche Chefs

Die Aufgabe, die der Treuhand von der deutschen Politik gestellt wurde, sei „in gewissen Sinn ein Wahnsinn“ gewesen, sagt Max Trecker. Andreas Malycha sagt, dass Detlev Rohwedder und Birgit Breuel, die entscheidenden Leiter der Anstalt, darauf gedrängt hätten, dass wenigstens die Land- und Forstwirtschaft der DDR von einer eigenen Treuhand privatisiert würden. Die Politik sei dieser Bitte nicht nachgekommen, sondern habe die Behörde mit immer mehr Aufgaben überladen. Die Behördenleiter, auch Breuel, hätten versucht, zu reagieren, mit neuen Beratern, internen Umstrukturierungen.

Die letzte Regierung der DDR habe sogar die Idee gehabt, die Privatisierung ihrer Wirtschaft würde die Treuhandanstalt finanzieren. Und sogar noch Gewinne abwerfen, sagt Malycha. Im Herbst 1990 räumte man der Treuhand dann den ersten Kredit zur Finanzierung ihrer Arbeit ein, nach ihrem Ende hinterließ sie rund 200 Milliarden DM Schulden.

70 Prozent der Mitarbeiter der Treuhand waren übrigens Ostdeutsche. Sie wurden nur schlechter bezahlt. Und schafften es so gut wie nie in die Führungspositionen der Behörde. Zwölf von etwa 120 Abteilungsleiter der kurzen Behördengeschichte kamen aus dem Osten.

Unter Druck häuften sich die Fehler. Hinzu sei ein gewisser westdeutscher „Triumphalismus der 90er-Jahre gekommen“, sagt Trecker. Beim schnellen Entflechten der Großbetriebe, „ein griffiger Slogan“, sei nicht bedacht worden, wie viele mittelgroße Betriebe im Geflecht hingen, sagt Trecker. Die „Kollateralschäden“ seien entsprechend hoch gewesen. So mancher mittelgroße Betrieb wurde seiner Überlebenschancen beraubt. Aus vier Millionen Industriearbeitsplätzen im Jahr 1990 im Osten wurden anderthalb Millionen im Jahr 1994.

Immerhin keine ostdeutschen Oligarchen

War die Treuhand trotzdem kein bösartiger Moloch, sondern vor allem eine vollkommen überforderte Behörde? Das fragt die Autorin Jana Hensel, Moderatorin des Abends. Die Historiker stimmen zu. So könne man das wohl sehen. Auf eine andere Frage müssen sie aber nach Antworten suchen. Gibt es etwas Positives über die Treuhand zu sagen, aus Historikersicht?

Man könne die Entwicklung im östlichen Europa nicht ausblenden, sagt Max Trecker. Auch in Polen oder Tschechien wurde das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem von Grund auf umgebaut. Zu beiden Ländern werden Forscher aus dem Team noch einzelne Studien vorlegen. Aus dem Publikum wirft ein Zuhörer ein: Immerhin gebe es in Ostdeutschland heute doch keine Oligarchen! Max Trecker nickt. Es wirkt, als könne man das vielleicht als Erfolg gelten lassen.

Die Studien der Forschungsgruppe gibt es als Bücher im Ch.Links Verlag (Berlin). Gerade erschienen sind:

Andreas Malycha, Vom Hoffnungsträger zum Prügelknaben. Die Treuhandanstalt zwischen wirtschaftlichen Erwartungen und politischen Zwängen 1989-1994.

Max Trecker, Neue Unternehmer braucht das Land. Die Genese des ostdeutschen Mittelstands nach der Wiedervereinigung.