Bildungsminister ruft Lehrkräfte zu Zivilcourage auf

Potsdam/Burg -Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hat seinen Appell an alle Lehrerinnen und Lehrer bekräftigt, rechtsextremistische Vorfälle an Schulen zu melden. Freiberg stellte sich hinter den Lehrer Max Teske und die Lehrerin Laura Nickel aus Burg im Spreewald, die im April in einem Brandbrief tägliche rechtsextremistische Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht hatten.

„Ob der Weg jetzt klug gewählt war, das sei dahingestellt“, sagte Freiberg am Donnerstag im Landtags-Bildungsausschuss in Potsdam. „Die Tatsache öffentlich zu machen, hinzusehen und zu handeln, ist absolut richtig, das unterstütze ich nach wie vor.“ Er bitte alle Kolleginnen und Kollegen, bei entsprechenden Fällen sich beim Ministerium zu melden.

Der Fall an der Schule in Burg hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Beide Lehrkräfte waren danach rechten Anfeindungen ausgesetzt. Sie verließen die Schule inzwischen. Freiberg betonte, die Meldung der beiden habe nicht zu dienstrechtlichen Konsequenzen geführt.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Dennis Hohloch, sprach im Bildungsausschuss von Denunzianten mit Blick auf beide Lehrkräfte. „Ich und meine Fraktion sehen den Rechtsextremismus nicht als strukturelles Problem in diesem Land.“ Im Schuljahr 2022/2023 war die Zahl rechtsextremistischer Vorfälle an Schulen im Land gestiegen.