Brandenburg: Bildungsministerin Britta Ernst scheitert an der privilegierten Lehrerkaste

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ist nicht nur an sich selbst gescheitert, wie es jetzt medial durchgängig den Eindruck macht. Als die Bildungspolitikerin am Montag ihren Rücktritt verkündete, setzte sich auch ein außerordentlich unbewegliches System durch und mit ihm die privilegierte Lehrerkaste.

Diese These muss eine Provokation für viele Lehrer sein. Allerdings spricht einiges dafür, dass sie zutrifft. Ist Britta Ernst doch vor allem an einem Reformvorhaben gescheitert, mit dem sie angesichts der grassierenden Personalnot Lehrkräfte übers Bundesland verteilen wollte. Von Schulen mit besserer hin zu Schulen mit schlechterer Personalausstattung. Der Widerstand gegen dieses Reformvorhaben war gewaltig und reichte am Ende bis in Ernsts eigene Partei hinein.

Dabei: Wenn es überhaupt ein einziges Argument für die Beibehaltung des Systems von verbeamteten Lehrern gibt, ist es die Möglichkeit, sie leichter versetzen zu können. Angesichts von eklatantem Lehrermangel und dramatischen Unterrichtsausfällen müssen diese eben auch mal flexibel sein.

Brandenburg verbeamtet Lehrer häufiger

Den wenigsten Lehrern ist scheinbar bewusst, wie privilegiert sie sind. Gerade in Brandenburg werden sie viel häufiger verbeamtet als in anderen Bundesländern; inklusive damit einhergehenden Privilegien wie Kündigungsschutz, Pensions- und Versorgungsansprüchen.

Doch nicht nur sie haben sich bequem eingerichtet. Die Aussicht einer Umverteilung bei der Lehrerausstattung führte zum Aufstand. Gewerkschaften, Lehrer, Eltern, Schulleiter beschwerten sich. Die eigenen Leute in Koalition, Partei und Fraktion rebellierten. Dabei sollten nur in der Misere noch einigermaßen gut funktionierende Schulen im Speckgürtel Berlins und in Städten wie Potsdam Lehrer an vollkommen dysfunktionale Schulen weit draußen auf dem Land abgeben.

Man darf gespannt sein, wie der Nachfolger von Britta Ernst den Mangel angehen wird. Nach ihrem Rücktritt zweifelt man, dass es gerecht zugehen wird. Das System schützt sich selbst.