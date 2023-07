Britischer Verteidigungsminister warnt: „Putin ist mit uns noch nicht fertig“

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat davor gewarnt, dass Großbritannien bis zum Jahr 2030 „in einen Konflikt“ geraten könne. Das sagte Wallace der britischen Zeitung The Sunday Times. Weiterhin kündigte der Konservative an, dass er die Regierung verlassen werde, sobald Premierminister Rishi Sunak das Kabinett umbilde.

Im September werde es voraussichtlich so weit sein, schreibt die Zeitung. Bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr will Wallace demnach auch sein Unterhaus-Mandat niederlegen.

Wallace sagte, dass die Regierung angesichts von Bedrohungen wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, China und auch Terrorgruppen wie Al-Qaida mehr für die Verteidigung ausgeben müsse. „Gegen Ende des Jahrzehnts wird die Welt viel unsicherer sein. Ich denke, wir werden uns in einem Konflikt wiederfinden. Ob es nun ein kalter oder ein warmer Konflikt ist, ich denke, wir werden uns in einer schwierigen Lage befinden“, so Wallace.

Der Verteidigungsminister warnte davor, dass die Terrorgruppen Al-Qaida und der „Islamische Staat“ in Afrika wiederaufleben könnten. Das, so Wallace, könne Großbritannien dazu veranlassen, einem afrikanischen Staat Hilfe zu leisten. „Al-Qaida in Afrika wächst, weil einige der Regierungen nicht in der Lage sind, sich ihrer zu erwehren“, sagte er. „Isis hat letztes Jahr eine Stadt in Mosambik aus dem Nichts erobert.“

Was China betrifft, verwies Wallace auf dessen Machtstreben im Südchinesischen Meer, wo Peking sich zunehmend auch militärisch verstärkt. „Wir könnten einen totalen Zusammenbruch der Politik im Pazifik erleben“, sagte er. „Bis 2030 könnte man sich in einer Situation des Kalten Krieges wiederfinden.“

Seine größte Sorge gelte aber Russland: „Wenn Putin in der Ukraine verliert, wird er tief verwundet sein.“ Immerhin verfüge der russische Präsident weiterhin über Luftwaffe und Marine – „und wir sehen, dass seine Marine ziemlich aggressive Manöver durchführt. Putin ist mit uns noch nicht fertig. Es besteht die Möglichkeit, dass er in den nächsten drei oder vier Jahren um sich schlagen wird.“