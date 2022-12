Bischof Stäblein kann wegen Grippe nicht predigen Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein kann zu Weihnachten aus gesundheitlichen Gründen nicht predigen. Der Bischof sei an Grippe (Influenza) erkra... dpa

Berlin -Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein kann zu Weihnachten aus gesundheitlichen Gründen nicht predigen. Der Bischof sei an Grippe (Influenza) erkrankt und habe seine Teilnahme an den Weihnachtsgottesdiensten am Heiligabend und am ersten Feiertag absagen müssen, teilte die Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Freitag mit. Er werde von Pröpstin Christina-Maria Bammel, Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und Generalsuperintendent Kristóf Bálint vertreten. Betroffen sind mehrere Gottesdienste in Berlin und Potsdam, aber auch Weihnachtsbotschaften in Medien.