Bislang mehr Kirchenaustritte in Berlin als vorheriges Jahr

ARCHIV - Der Mond steht im Morgenlicht hinter einem Kreuz auf einem Kirchturm. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Zivilgerichte taten das in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 18.018 Menschen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 14.058 Menschen, also etwa 4000 weniger.