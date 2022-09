Blinken verspricht neue Milliardenhilfen für die Ukraine Lange ging es bei der Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfes gegen Russland darum, möglichst schnell Waffen an die Front zu bringen. Nun nehmen sich di... dpa

ARCHIV - US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem Überraschungs-Besuch in Kiew. Alex Brandon/AP/dpa

Kiew/Washington -Während eines Überraschungsbesuchs in Kiew hat US-Außenminister Antony Blinken weitere Milliardenhilfen für die Ukraine und ihre Nachbarn angekündigt. Die US-Regierung wolle das von Russland angegriffene Land sowie 18 Staaten in Ost- und Südeuropa mit 2,2 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) langfristig militärisch stärken, teilte das Außenministerium in Washington am Donnerstag mit.