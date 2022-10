Blockaden von Demonstranten auf Autobahn-Ausfahrten Klimaschutz-Demonstranten haben erneut Ausfahrten der Berliner Stadtautobahn blockiert. Sie saßen am Freitagmorgen an der Prenzlauer Promenade in Pankow und ... dpa

Berlin -Klimaschutz-Demonstranten haben erneut Ausfahrten der Berliner Stadtautobahn blockiert. Sie saßen am Freitagmorgen an der Prenzlauer Promenade in Pankow und am Sachsendamm in Schöneberg auf der Straße, wie Polizei und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilten. Einige klebten sich auch fest. Auf der Autobahn von Brandenburg Richtung Pankow habe sich ein langer Stau mit 70 Minuten Wartezeit gebildet, so die VIZ. Die Polizei führte einige Blockierer weg.