Die Länderchefinnen und -chefs treffen sich erst in der nächsten Woche wieder mit der Bundesregierung zum Corona-Gipfel, doch es gibt bereits jetzt erste Forderungen, was dort besprochen werden soll. So fordert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) von der Bundesregierung einen Stufenplan, der im Infektionsschutzgesetz verankert werden soll.

Dieser Maßnahmenplan solle den Bundesländern als Richtschnur dienen, was an Lockerungen oder auch Verschärfungen in der Pandemie-Politik möglich oder notwendig ist, so Ramelow. „Die Regionen sind unterschiedlich stark von Infektionen betroffen und müssen daher auch unterschiedlich reagieren können“, sagte er am Donnerstag vor Journalisten. „So, wie es jetzt geregelt ist, produzieren wir nur Widersprüche.“

Ramelow, der zurzeit auch Bundesratspräsident ist, hat dies in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutlich gemacht. Darin moniert er, dass in Thüringen trotz niedriger Inzidenzzahlen und einer sich entspannenden Situation in den Kliniken noch Maßnahmen gelten, die „andernorts durch Gerichtsentscheidungen unwirksam bzw. durch Entscheidungen anderer Länder außer Kraft gesetzt oder seitens einzelner Mitglieder der Bundesregierung in ihrem Nutzen infrage gestellt werden“. Die vom Expertenrat der Bundesregierung angemahnte Kohärenz sei so nicht herstellbar – im Gegenteil. Er habe daher die Sorge, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz des Pandemiemanagements weiter abnehme.

Als Beispiel für die unterschiedliche Handhabung der Maßnahmen nannte Ramelow am Donnerstag die 2G-, 2G-plus- und 3G-Regelungen im Einzelhandel. Dazu habe es sogar schon direkt nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abweichende Stellungnahmen aus Bayern und Sachsen-Anhalt gegeben. Überdies würden die Regelungen nun teilweise auch von Gerichten außer Kraft gesetzt, die aber uneinheitlich entschieden. „Der Bund muss jetzt die Voraussetzungen für klare Maßnahmen schaffen“, forderte der Linke-Politiker.

Die jetzigen Corona-Maßnahmen, die im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben sind, enden am 19. März. Noch ist unklar, wie es danach weitergeht. Ramelow ist für ein abgestuftes Vorgehen, das sich an der Infektionsrate und der Situation in den Krankenhäusern orientiert. Grundsätzlich geht er davon aus, dass etwa das Maskentragen auch über den 19. März hinaus fortgeschrieben wird.

Weniger Probleme scheint Thüringen indes bei der Umsetzung der Impfpflicht für Personal in medizinischen Einrichtungen zu haben. Diese soll Mitte März in Kraft treten und wird von einigen Bundesländern torpediert, weil sie vom Bund klare Vorgaben fordern, wie das Gesetz umzusetzen sei. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat daher bereits angekündigt, die Impfpflicht in seinem Bundesland bis mindestens Sommer komplett auszusetzen. Ramelow hat dafür wenig Verständnis. In Thüringen werde derzeit erhoben, wie der Impfstatus bei den betroffenen Beschäftigten sei. Ihnen soll im Zweifel der neue Totimpfstoff Novavax angeboten werden. Dieser Klärungsvorgang werde eine gewisse Zeit dauern, aber damit befinde man sich auch nach Inkrafttreten der Regelung auf dem Boden des Gesetzes.

Auch in Berlin hält man an der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erwartet dazu auch eine klare Stellungnahme der MPK. Man müsse Vereinbarungen einhalten, so Giffey, die bayerische Ankündigung eines Aussetzens der Pflicht nennt sie unsolidarisch: „Es geht nicht darum, ob die Impfpflicht kommt, sondern wie.“ Dazu will die Berliner Landesregierung wissen, wer welche Verantwortung für die Umsetzung trage. Das müsse das Bundesgesundheitsministerium klären. Für Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) steht schon fest: Die kommunalen Gesundheitsämter kommen für die Überwachung der Pflicht nicht in Betracht. Dort gebe es zu viele andere Aufgaben zu erledigen.