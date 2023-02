Bolsonaro weist Verantwortung für Ausschreitungen zurück Was plant der frühere Präsident Brasiliens, der sich seit Wochen in den USA aufhält? Seine nächsten Schritte verriet Jair Bolsonaro nun in einem Interview. dpa

Orlando -Brasiliens rechter Ex-Präsident Jair Bolsonaro will im März in seine Heimat zurückkehren, um die Opposition gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva anzuführen. „Die rechte Bewegung ist nicht tot und wird weiterleben“, sagte der 67-Jährige in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview des „Wall Street Journal“.