Berlin - Die steigenden Corona-Infektionszahlen entfachen seit Tagen eine Debatte über Auffrischungsimpfungen, die sogenannten Booster-Impfungen: Geht es nach Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sollen dafür in Deutschland die gerade erst im Sommer geschlossenen Impfzentren wiedereröffnen. Außerdem fordert er einen Booster-Gipfel von Bund und Ländern. Für viele ist das Aktionismus. Berlin sieht sich gewappnet, obwohl auch in der Hauptstadt vier von sechs Impfzentren geschlossen worden sind.

Tatsache ist, dass die Inzidenzen steigen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag sie am Montagmorgen bei 154,8. Am Vortag hatte der Wert bei 149,4 gelegen, vor einer Woche bei 110,1. Die Gesundheitsämter im ganzen Land meldeten dem RKI binnen eines Tages 9658 Neuinfektionen. Für RKI-Präsident Lothar Wieler sind die Zahlen alarmierend, denn es erkranken Ungeimpfte wie bereits vollständig Geimpfte.

Die Auffrischungen richten sich an vollständig Geimpfte. Spahn sowie CSU-Chef Markus Söder plädieren inzwischen dafür, dass alle diese Booster-Impfungen erhalten. Spahn dringt ebenso darauf, dass alle Über-60-Jährigen angeschrieben werden, um sich die Impfung auffrischen zu lassen. Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission dies allerdings nur Über-70-Jährigen, daneben Risikopatienten sowie medizinischem Personal und Pflegekräften.

Auch die Forderung, alle Impfzentren wieder aufzumachen, stößt auf Skepsis. Das sei viel zu teuer, außerdem könnten auch die Hausärzte Booster-Impfungen leisten, heißt es unter anderem aus Berlin. Noch finden in den Impfzentren der Stadt sowie über öffentliche mobile Impfteams mehr als 40 Prozent der Impfungen statt. Dennoch forderte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag, dass die Arztpraxen mit Blick auf den schleppenden Impffortschritt in die Pflicht genommen werden.

In Berlin sind bereits 80.000 Auffrischungsimpfungen durchgeführt worden

Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, sieht dagegen sich und seine Kollegen nicht in der Bringschuld. Auch er verweist auf Zahlen. Nach KV-Angaben werden in den Berliner Praxen seit zwei Monaten Auffrischimpfungen durchgeführt – auch im Rahmen von Hausbesuchen. Mittlerweile seien es mehr als 80.000 – „Tendenz steigend“, so Ruppert. Im Übrigen sehe er es als „Aufgabe der Berliner Politik, die wie schon in der Vergangenheit die über 80-Jährigen bereits angeschrieben hat, um an die Auffrischimpfungen zu erinnern. Dieses Vorgehen würden wir auch bei den über 70-Jährigen begrüßen“.

Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin/Brandenburg, sagt zur Berliner Zeitung: „Zurzeit schaffen wir es, Booster-Impfungen zu verabreichen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, müssen notfalls die Impfzentren wieder öffnen.“ Derzeit gebe es genug Impfstoff und Kapazitäten. Die Nachfrage nach Auffrischungen sei auf jeden Fall da, auch bei Jüngeren, bestätigte Kreischer.

Skepsis an einem Booster-Gipfel: Nur Plaudern reiche nicht

Die Impfzentren sind vielerorts vor einigen Wochen geschlossen worden. In Brandenburg alle, in Berlin gibt es noch zwei von ursprünglich sechs Zentren – eines befindet sich auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel, ein weiteres auf dem Messegelände. Außerdem gibt es im Linden-Center in Lichtenberg und im Alexa am Alexanderplatz Impfstationen sowie den Impfbus der Senatsgesundheitsverwaltung, der täglich andere Orte anfährt. Überall dort kann man sich ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen.

Doch die Booster-Impfungen bleiben ein Streitpunkt in der Anti-Corona-Politik. So sehen viele Bundesländer ein von Gesundheitsminister Spahn ins Gespräch gebrachtes Bund-Länder-Treffen skeptisch. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte am Montag im RBB-Inforadio, zu diesem Thema sei bereits alles gesagt. Sie habe schon vor längerer Zeit alle Ärzte ihres Bundeslandes wegen Auffrischungsimpfungen für die vulnerablen Gruppen angeschrieben.

Zuvor hatte sich auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ablehnend zu einer Bund-Länder-Konferenz geäußert. Wenn das Treffen nicht nur dem „Plaudern“ dienen solle, müsse klar sein, worum es dabei gehen soll, sagte Müller im ZDF. Dazu habe er von Spahn aber noch nichts gehört. Nicht abgeneigt ist dagegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Montag, die Kanzlerin sei offen für solch einen Gipfel.