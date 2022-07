Es ist das Ende eines Premierministers wie aus einem Shakespeare-Epos. Von denen war Boris Johnson immer begeistert. Seine Hybris und seine Lügen waren am Ende für mehr als 50 einst treue Parteikollegen zu viel. In den letzten 48 Stunden sammelten sie sich, um ihm, wie Caesar in den Iden des März, in den Rücken zu fallen. Wobei sie ihn nicht erdolchten, sondern allesamt von ihren Posten zurücktraten und Johnson dadurch zwangen, dasselbe zu tun.

Und was kommt jetzt? Auch für Johnson-Gegner wie mich ist das eine gar nicht so erfreuliche Frage. Denn er ist nur die Spitze des Eisbergs – und symptomatisch für ein politisches System, das keine Zeichen der Auflösung zeigt. Zwar haben wir in den letzten Tagen in den Kündigungsschreiben der Zurückgetretenen viel über Werte, Prinzipien und Integrität gelesen. Doch scheinen diese ihnen erst in der letzten Woche wichtig geworden zu sein.

Oder war es für sie nur unerträglich, dass Johnson diesmal die Abgeordneten selbst anlog als es um die Affäre des stellvertretenden Parlamentarischen Geschäftsführer Chris Pincher ging? Während er aber vor dem ganzen Land über die Partys in der Downing Street mitten im Lockdown oder die Folgen des Brexits für Kleinhändler gelogen hatte, schwiegen sie – und ließen sich von ihm auf nette Posten befördern.

Wieso fiel so vielen Tories erst jetzt auf, dass grundlegende Prinzipien wie Ehrlichkeit der Johnson-Regierung so stark fehlten? Wohl, weil die Wähler es merken: Laut einer Meinungsumfrage von Mittwoch liegen die Konservativen mittlerweile zehn Prozentpunkte hinter der Labour-Partei. Johnsons Lügen sind für seine Parteikollegen erst unerträglich geworden, als sie sich als unprofitabel erwiesen.

Meine Freude hält sich in Grenzen

Deswegen kann ich mich über Johnsons Aus nicht völlig freuen. Denn aus genau diesen unsittlichen Reihen der Tory-Partei wird die nächste Regierung gebildet. Zu Johnsons möglichen Nachfolgern gehören die Innenministerin Priti Patel, die für die Praxis Asylbewerber in Lager in Ruanda abzuschieben verantwortlich zeichnet, oder der ehemalige Außenminister Dominic Raab, der vor einem Parlamentsausschuss zugeben musste, dass er das 35-seitige Karfreitagsabkommen – eines der wichtigsten Dokumente der jüngeren britischen Geschichte – nie gelesen hat.

Deprimierend aber ist, dass Briten wie ich bei der Frage der Nachfolge gar keine Wahl haben. Johnson war bisher nur Premierminister, weil er auch Tory-Parteichef war – deswegen bleibt diese Entscheidung seinen Parteikollegen überlassen. Heute Morgen klagte eine Zuhörerin im BBC-Radio: „Johnson meinte gestern, er habe 2019 ein Mandat von 14 Millionen Briten als Premierminister bekommen, deswegen muss er bleiben. Jetzt ist er weg und es ist wieder egal, was wir denken.“ In der gleichen Sendung tobte eine 65-jährige Zuhörerin, in ihrem Leben werde das Vereinigte Königreich noch auseinandersplittern – und das sei die Schuld der Tory-Partei und ihrer Gewissenlosigkeit.

Eigentlich ist der Fall Johnson beispielhaft für ein moralisch bankrottes politisches System. Die ganzen Partys in Downing Street (denn aus meiner Sicht war das der Skandal, über den er hätte stürzen müssen) hätte es auch ohne ihn gegeben. In einem System ohne innewohnende Missachtung bei den Machthabern für ihre Verantwortlichkeit gegenüber der britischen Wählerschaft wären sie unmöglich gewesen. Das britische politische System muss verantwortungsbewusster, repräsentativer, demokratischer werden – aber das geschieht nicht durch Johnsons Rücktritt.