Boris Palmer: Es ist gut für die Demokratie, wenn Sahra Wagenknecht eine Partei gründet

Boris Palmer hat ein Problem: Es fällt ihm schwer, einem Streit aus dem Weg zu gehen und einfach mal zu schweigen. Das bringt ihm immer wieder Ärger ein. Zuletzt geriet er im April in Frankfurt mit Aktivisten aneinander, der Spiegel titelte damals über seine Aussagen: „Das N-Wort und der Judenstern“. Die Grünen hat Palmer kurz darauf verlassen.

„Am Anfang war ich ein Exot“, antwortet der 51-Jährige auf die Frage, wie es passieren konnte, dass ein Tübinger Oberbürgermeister immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Mittlerweile provoziert er das hin und wieder – und trotzdem wundert er sich auch.



Die Berliner Zeitung erreicht Boris Palmer für das Video-Interview in seinem Büro. Zu sehen ist Palmer vor einem digitalen Hintergrund, einem verschwommenen Foto. Es zeigt die Lichter einer Stadt bei Nacht aus der Vogelperspektive.

Herr Palmer, welche Stadt sieht man da – ist das Tübingen?



Ja, ehrlich gesagt, habe ich das Foto im Flugzeug gemacht.



Wieso ehrlich gesagt? Fotografieren darf man doch im Flugzeug.



Schon, aber fliegen darf man nicht. Man darf kein Fleisch essen, man darf kein generisches Maskulinum verwenden, Sie wissen doch, was man alles nicht darf.



Sie lachen, und ich dachte kurz an ein Nachtflugverbot.



Mir ging es um moralische Verfehlungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nachdem ich Sie vor einigen Wochen für dieses Interview angefragt hatte, antworteten Sie per Mail, dass es wegen des aktuellen Haushaltsplanverfahrens nicht passe. Da war ich erst mal erstaunt.



Wieso das?

Manchmal könnte man fast vergessen, dass Sie ein erfolgreicher Verwaltungschef sind. In der breiten Öffentlichkeit werden Sie ja eher wegen diverser Kontroversen wahrgenommen.



Das mag sein. Aber ich glaube, ich käme in der Öffentlichkeit weniger vor, wenn ich meine Rolle als Bürgermeister nicht ordentlich ausfüllen würde. Dann könnte jeder zu Recht sagen, dass ich erst mal meine Hausaufgaben machen müsste.

Tatsächlich gibt es wenige Bürgermeister, die so oft zu sehen, lesen oder hören sind. Wie kam das eigentlich bei Ihnen?



Am Anfang war ich ein Exot. Sehr jung, 34, erstmals ein Grüner, der eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang einer Oberbürgermeister-Wahl erreichte. Dann die Schlichtung zu Stuttgart 21, viel TV-Präsenz. Talkshow-Einladungen habe ich seit Ende der 90er. Das hat sich dann wohl verselbstständigt. Seien wir mal ehrlich, Medien sind Herdentiere. Wenn du beim einen eingeladen wirst, bist du auch beim anderen auf der Liste. Irgendwann sind dann Themen groß geworden, die kommunal wichtig waren. Den Klimaschutz habe ich zu meiner Hauptaufgabe gemacht, die Flüchtlingskrise ist vor Ort zu lösen. Als ich da Positionen vertreten habe, die mit der Parteilinie der Grünen wenig, aber mit der Wirklichkeit viel zu tun hatten, sorgte das für Aufmerksamkeit. Und meine Eigenschaft, Dinge direkt anzusprechen und nicht um den heißen Brei herumzureden, wird von Medien gerne genutzt.

dpa Zur Person Boris Palmer, geboren 1972 im baden-württembergischen Waiblingen, ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Mittlerweile läuft seine dritte Amtszeit. Zuvor war er Grünen-Abgeordneter im Stuttgarter Landtag. Unter anderem wegen seiner Positionen in der Migrationspolitik hat sich Palmer mit den Grünen überworfen. Seit April 2022 hatte seine Mitgliedschaft geruht, im Mai 2023 trat er aus der Partei aus.

Kennen Sie das Gefühl der Angst, etwas Falsches zu sagen?



Genau das ist doch ein Problem des Politikbetriebs. Dass aus dieser Angst heraus vieles verklausuliert wird. In einer kodierten Sprache, die man kaum versteht, wenn man kein Profi ist. Journalisten wissen das zu deuten, aber der Bürger braucht erst mal einen Übersetzer. So entsteht eine Distanz zwischen der Politik und den Menschen. Das kann auch zu Frust und Politikverdrossenheit führen. Deshalb habe ich mir immer gesagt, diese Schere im Kopf will ich nicht haben.

Nehmen Sie diese Schere manchmal selbst wahr?



Ich bin da bisher eher zu weit gegangen. Man kann auch eine richtige Sache übertreiben. Keine Rücksicht zu nehmen auf eine übertriebene Political Correctness, kann ins Gegenteil umschlagen: Dass man mit seinen Anliegen nicht mehr durchdringt, weil man völlig falsch verstanden wird. Dafür gab es ja dieses Jahr ein Beispiel.

Sie sprechen von der Migrationskonferenz in Frankfurt, an deren Rande Sie mit Demonstranten stritten und das N-Wort nutzten. Sie wurden von Ihren Gegnern als Nazi beschimpft. Später haben Sie gesagt, dass diese „Methode der Ächtungen und Ausgrenzung sich nicht vom Judenstern unterscheidet“.



Deshalb habe ich mir vorgenommen, eine Balance zu finden. Und nicht in das Extrem zu verfallen, aus Prinzip keine Rücksicht zu nehmen und damit unnötigen Schaden anzurichten. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht in diese Wattebausch-, Achtsamkeits- und Konfliktvermeidungskultur zu verfallen. Das ist gar nicht leicht.

Haben Sie also öfter aus Prinzip keine Rücksicht genommen?



Ja. Nach dem Motto: Ich lasse mir den Mund nicht verbieten, dir zeige ich es erst recht. Eine Haltung, die mir als Schwabe in der 20. Generation aus dem Remstal sehr eigen ist. Ich habe gerade ein bisschen Familiengeschichte erforscht und gesehen, dass mein Urgroßvater im Jahr 1913 wegen Beleidigung der Obrigkeit verurteilt worden ist. Dieses Widerständige, das schwäbisch Aufmüpfige, aber auch ein gewisser Freiheitsdrang sind bei mir sehr stark ausgeprägt. Das führt manchmal dazu, dass ich über das Ziel hinausschieße.

Ihr Vater, der bei mehr als 200 Bürgermeisterwahlen als Parteiloser antrat, den Sie im Wahlkampf begleiteten, hatte den Spitznamen Remstal-Rebell.



Er war für diese Eigenschaften noch bekannter, als ich es heute bin. Aber er hat schon auch abgefärbt auf mich.

Sahra Wagenknecht sagt, dass sie hin und wieder einen gewissen Trotz verspüre. Teilen Sie diese Eigenschaft mit ihr?



Trotz würde ich es nicht nennen. Eher das Bedürfnis, aufrecht zu bleiben. Sich selbst treu zu bleiben, klare Kante zu zeigen. Gerechtigkeitssinn. Wenn ich mich zu Unrecht angegriffen fühle, folge ich dem Impuls, zurückschlagen zu wollen. Das ist oft nicht klug. Aber es verschafft eine gewisse Erleichterung.

Und danach ist alles gut, man kann wieder in den Spiegel schauen?



Ich bin dann wieder mit mir selbst im Reinen. Das ist in der Politik gar nicht schlecht. Wenn man sagen kann, dass man mit dem, was man da im Spiegel sieht, einverstanden ist. Das macht auch den Umgang mit eigenen Fehlern leichter. Wenn man mal danebengelangt hat. Dann kann man sagen: Ja, das war ein Fehlgriff. Aber ich bin aufrecht geblieben.

Dass Sie weniger aus Prinzip rücksichtslos sein wollen, ist das auch ein Ergebnis des Coachings, das Sie nach dem Vorfall in Frankfurt besucht haben?



Tatsächlich habe ich das intensiv mit dem Coach diskutiert. Es ist für mich wirklich ein Problem, nicht Stellung zu beziehen und Konflikten auszuweichen. Ich finde das feige, ja fast undemokratisch. Trotzdem ist es sinnlos, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Demonstranten zu suchen, die einen nur anschreien und provozieren wollen. Stattdessen geht man für sich selbst erhebliche Risiken ein. Aus einem Interview mit der Frankfurter Professorin Susanne Schröter habe ich erfahren, dass einige der Aktivisten, die mich in die Falle gelockt hatten, mittlerweile Pro-Hamas-Demos anmelden. Da wundert mich gar nichts mehr. Ich habe schon damals deutlich gesagt, dass Nazi-Vorwürfe bei mir nun wirklich nicht passen. Meine Vorfahren liegen auf einem jüdischen Friedhof, ihre Gräber wurden von Nazis geschändet. Das interessiert diese Leute aber nicht.

Auch in Berlin haben in den vergangenen Jahren immer wieder linke Gruppierungen auf Demos anti-israelische Parolen gerufen.



Das ist ein tiefgreifendes Diskursproblem. Warum sind die Israelis für diese Menschen die Täter und nicht die Opfer? Obwohl doch gerade in der jetzigen Situation kein Zweifel daran bestehen kann, dass die Hamas unschuldige Zivilisten ermordet hat. Meine Antwort ist: Die Israelis sind für sie alte, weiße Männer. Sie stehen per se auf der Täterseite der Geschichte. Das ist Identitätspolitik. Aber auch Anhänger der Postkolonialismus-Theorie machen die Israelis zu Tätern, zu den neuen Kolonialherren. Und die Palästinenser sind grundsätzlich die Opfer.

Während Kritiker auf die rechts-nationale Regierung Israels oder die Siedlungspolitik verweisen, brechen Sie das Ganze auf das Konzept des alten, weißen Mannes herunter?



Ich versuche zu begreifen, warum derartige Argumente in anderen Kontexten nicht auftauchen. Abgesehen von wenigen Putin-Verstehern reden wir nicht darüber, welche Demokratiedefizite die Ukraine vor dem russischen Krieg hatte, wie viel Korruption es dort gab, wie russisch geprägt Teile des ukrainischen Territoriums sind. Wir führen diese Ja-aber-Diskussion, welchen Anteil die Ukraine an diesem Krieg hat, zu Recht nicht.

Teile der AfD und der Linken – und deren Anhänger – machen das durchaus.



Ja, aber im Vergleich sind das deutlich weniger Menschen. Was den Krieg im Nahen Osten betrifft, müssen wir uns fragen, warum diese oberflächlich vielleicht zulässigen Argumente – die angesichts ermordeter Babys aber keinesfalls zulässig sind – in die Debatte eingeführt werden. Da spielt, glaube ich, neben linkem Antisemitismus und Antiamerikanismus auch die Vorstellung mit rein, dass die Palästinenser qua rassistischer Diskriminierung die Opfer dieser Auseinandersetzung sein müssen.

„Ich jedenfalls vermisse in der Diskussion über den Krieg in Israel die vielen lauten Stimmen, die sonst immer zu hören sind, wenn es um Haltung geht.“ Marijan Murat/dpa

Sind die antisemitischen Proteste dieser Tage auch das Ergebnis einer fehlgeleiteten Migrationspolitik?



Vor einigen Tagen habe ich ein altes Interview mit mir von 2015 durchgelesen. Ich habe einen Satz gesucht, an den ich mich nicht mehr genau erinnerte. Er lautet: „Derzeit sind über 70 Prozent der Flüchtlinge junge Männer, die ganz andere Vorstellungen von der Rolle der Frauen, der Religion, Meinungsfreiheit, Homosexualität oder Umweltschutz in der Gesellschaft haben als wir Grüne.“ Ich hätte damals noch die Verantwortung gegenüber Israel ergänzen sollen. Das bringen viele nicht mit. Und wenn wir es ihnen nicht nahebringen, wird sich da auch nichts ändern. Wenn diese Menschen dann in einigen Stadtteilen zu großer Zahl zusammenfinden, sind Freudenfeste über den Angriff der Hamas kein Wunder. Da haben wir zu wenig drauf geachtet und es im Namen einer falschen Toleranz zu wenig kritisiert. Es ist schon sehr auffällig, wie dieselben Leute dasselbe Phänomen bei biodeutschen Männern anders beurteilen.

Von welchen Menschen sprechen Sie?



Das sind die kosmopolitischen, meist wohlsituierten Linken und Grünen. Diejenigen, die Flüchtlingspolitik als ein Feld für den Beweis von Haltung definieren. Dabei haben zum Beispiel queere Menschen in einigen arabischen Staaten nahezu gar keine Rechte. Trotzdem machen genau diejenigen Abstriche in der Auseinandersetzung über Flüchtlinge aus solchen Ländern, die sich sonst für Queere einsetzen.

Haben wir ein Problem mit zu viel offensiv vorgetragener Haltung in unserer Gesellschaft?



Erstaunlicherweise ja, einerseits. Da geht es oft gar nicht darum, etwas zum Besseren zu wenden, sondern nur um den Beweis, dass man zu den Besseren gehört. Andererseits gibt es aber auch zu wenig Haltung. Ich jedenfalls vermisse in der Diskussion über den Krieg in Israel die vielen lauten Stimmen, die sonst immer zu hören sind, wenn es um Haltung geht. Aufgrund meiner jüdischen Familiengeschichte habe ich deshalb eine gewisse Trauer entwickelt. Ich habe mich darüber nicht aufgeregt. Es ist eher in Trauer darüber umgeschlagen, wie wenig echte Solidarität mit Israel geübt wird, und wie viele Lippenbekenntnisse ich in der Vergangenheit gehört und ernst genommen habe.

Sie können also Michel Friedman verstehen, der sich sichtlich enttäuscht darüber zeigte, dass lediglich 10.000 Menschen an einer Solidaritätsdemo für Israel am Brandenburger Tor teilgenommen hatten.



Ich denke, es ist ein ähnliches Gefühl. In Tübingen hat mich das noch mehr beschäftigt. Wir hatten hier deutlich mehr Menschen, die mit Palästina-Fahnen die Mauer der Stiftskirche bestiegen haben, als Teilnehmer einer Pro-Israel-Demonstration. Und das in einer Stadt, die sonst überaus demonstrationsfreudig ist.

In Ihrem Buch „Wir können nicht allen helfen. Ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit“ aus dem Jahr 2017 haben Sie geschrieben: „Wenn die Stimmung sich nur halten lässt, solange wichtige Fakten ausgeblendet oder geschönt werden, kippt sie zwangläufig. Dann aber ist die Enttäuschung oder gar der Frust groß. Nur wer von Anfang an realistische Erwartungen bildet, kann dauerhaft eine positive Grundhaltung bewahren.“ Fühlen Sie sich heute bestätigt?



Niemand ist unsympathischer als der Rechthaber. Wenn ich aber den aktuellen Text meiner früheren Parteikollegen Winfried Kretschmann und Ricarda Lang im Tagesspiegel lese, kommt mir das alles doch sehr bekannt vor. Das meiste davon habe ich über Jahre zu sagen versucht. Letztlich bin ich deshalb aus der Partei gedrängt worden – halb sank er hin, halb stießen sie ihn aus. Das war der Kern des Konflikts, nicht ein einzelnes Wort im Streit mit Frankfurter Studenten. Positiv formuliert: Ich sehe nun eine wichtige Voraussetzung für Besserung erfüllt. Wir sind in den Kommunen wirklich überfordert.

Da ist gar keine Genugtuung?



Nein, dafür ist der Preis einfach zu hoch, den Deutschland für seine Migrationspolitik zahlt. Sie ist eine Erklärung für viele gesellschaftliche Konflikte. Die Frage, mit wem ich in einem Land lebe und Ressourcen teile, ist doch zentral. Aber auch mein persönlich gezahlter Preis ist hoch, weil ich wirklich lange versucht habe, die Flüchtlingsdebatte zu rationalisieren. Ich würde also eher von Frustration sprechen.

Nun hat sich der Ton in der Migrationspolitik verändert, auch in der Grünen-Spitze.



Aber nur wegen der Landtagswahl-Ergebnisse in Bayern und Hessen. Man hat nicht auf die Kommunen gehört, die schon lange sagen, es geht nicht mehr. Nein, der Kurswechsel der Regierung ist eine Reaktion auf diese unfassbar starken AfD-Ergebnisse. Dabei müsste Politik eigentlich viel früher und vorausschauender auf Wirklichkeit reagieren. Es ist doch besser, auf Oberbürgermeister zu hören als auf AfD-Wähler.

In einer Podiumsdiskussion haben Sie kürzlich gesagt, dass sich unsere Debatten „deformieren“. Es gehe selten um die Sache, dafür aber um den „billigen Punkt in der Talkshow“. Warum gehen Sie eigentlich in Talkshows?



Ich versuche, dort anders zu agieren. Ich will eine kommunale Sicht einbringen, die erst mal Sachverhalte in den Vordergrund rückt, konkrete Lösungsvorschläge macht und Situationen möglichst schonungslos beleuchtet. Das kann der Beitrag eines Kommunalpolitikers in Talkshows sein. Meine tägliche Anbindung an die Realität können viele Parlamentarier gar nicht haben.

Schonungslos war es auch, als Sie im Mai 2020 über die Corona-Politik sagten, dass wir möglicherweise Menschen retten, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Nun gibt es da diese Geschichte über eine Pfarrerin, die Ihnen anschließend erklärt habe, Sie hätten etwas getan, was man eben nicht mache – nämlich, über den Tod zu reden. Müssen wir mehr Tabus brechen?



Ich glaube nicht, dass es darum geht, Tabus zu brechen. Ironischerweise versuchen die einen, Unsagbares zu sagen – zum Beispiel Alexander Gauland, der die Zeit des Nationalsozialismus zu einem Vogelschiss in der deutschen Geschichte erklärte. Diese Leute ignorieren menschliches Leid und relativieren Verbrechen. Andere versuchen wiederum, das Sagbare immer weiter einzuschränken, unter Überschriften wie Achtsamkeit oder Minderheitenschutz. Sie berufen sich auf die eigene Verletzlichkeit, die allerdings niemand außer ihnen selbst überprüfen kann. Das öffnet der Willkür Tür und Tor, fernab jeglicher Argumente. Beides ist Gift für den öffentlichen Diskurs.

Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der es Ihnen leidtat, dass Sie offenkundig Gefühle verletzt hatten?



Das kommt vor, im direkten Gespräch, wenn mir Menschen gegenüberstehen. Vor 12 oder 13 Jahren habe ich eine Veranstaltung besucht, bei der überwiegend People of Color zusammenkamen. Sie berichteten dort, welche Begriffe sie als rassistisch empfinden. Damals habe ich bemerkt, wie ich diese Kritik zu barsch als unbegründet zurückgewiesen habe.

„Mir wird oft unterstellt, dass ich im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie handle. Das Gegenteil ist der Fall.“ Marijan Murat/dpa

An anderen Tagen sorgen Sie vor allem in sozialen Medien für Aufregung. Wie kann man sich das vorstellen – Boris Palmer sitzt bei Markus Lanz oder im Frühstücksfernsehen, sagt oder postet etwas Kontroverses und verfolgt später am Handy die Reaktionen?



Im Laufe der Jahre habe ich ein paar Shitstorms durchgemacht. Das lief dann in der Tat vor allem bei Twitter oder Facebook ab. Die meisten habe ich nicht vorhergesehen. Das waren oft tapsige, flapsige Formulierungen, aus Unvorsichtigkeit oder, ja, vielleicht auch aus Trotz, deren Wirkung ich nicht kalkuliert hatte. Mir wird oft unterstellt, dass ich im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie handle. Das Gegenteil ist der Fall.

Haben Sie ein Beispiel dafür?



Auf Facebook habe ich einmal geschrieben: „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“ Das war im Jahr 2019 ...

Dazu posteten Sie einen Screenshot der Website von der Deutschen Bahn, auf der Reisende mit unterschiedlichen Hautfarben gezeigt wurden – darunter die türkischstämmige Moderatorin Nazan Eckes, der schwarze TV-Koch Nelson Müller und der deutsch-finnische Rennfahrer Nico Rosberg.



Ich wollte damals provozieren. Aber ich hätte mir nicht mal im Traum vorstellen können, dass das zu einer bundesweiten Debatte führt und ich tagelang in den Twitter-Trends lande. Es erschien mir halt offensichtlich, dass Vielfalt nicht heißen kann, nur noch People of Color zu zeigen. Dass die Werbeagentur da drei Promis mit Migrationshintergrund reingemischt hat, habe ich gar nicht erkannt, sonst hätte ich es gelassen.

Sie haben damals aber auch geschrieben, dass der Shitstorm nicht vermeidbar sei. So überrascht können Sie also nicht gewesen sein.



Ja, aber da dachte ich an den Sturm im Wasserglas, den die Kommentatoren auf der eigenen Facebook-Seite immer mal wieder verursachen. Stattdessen ist es bis in die Print-Medien und in Talkshows hochgejazzt worden. Wie schwer es ist, solche Tretminen zu umgehen, sieht man doch daran, dass so etwas immer wieder auch Profis passiert.

Gehen Ihnen Shitstorms nahe?



Eigentlich nicht. Der nach Frankfurt war aber so intensiv, dass ich ein paar Tage Ruhe gebraucht habe, weil es mir schlecht ging.

Haben Sie bereut, dass Sie das N-Wort benutzt haben?



Ich habe bereut, mich auf diese ziellose Diskussion mit den Aktivisten eingelassen zu haben. Ich halte daran fest, dass es immer auf den Kontext ankommt, in dem man ein Wort gebraucht. Dass es gerade nicht richtig ist – Stichwort Tabuisierung – zu behaupten, die simple Artikulation führe zu einer Verletzung. Damit verbessern wir nichts an der Realität. Sonst müssten wir doch auch „Hitler“ streichen und durch „H-Wort“ ersetzen. Ganz offensichtlich steht Hitler für unfassbares Leid – trotzdem muten wir auch Juden weiterhin zu, dass sie mit dem Wort irgendwie umgehen müssen.

Die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram hat auf einem Parteitag an Sie gerichtet gefordert: „Einfach mal die Fresse halten.“ Haben Sie schon mal darüber nachgedacht – keine Talkshows mehr, keine großen Interviews?



Im vergangenen Sommer habe ich mir diese Frage gestellt. Für mich als politischer Mensch ist es aber keine gute Option zu schweigen. Ich meine, dass man auch eine gewisse Verpflichtung hat, sich in die Gesellschaft einzubringen, Debatten zu führen. Also bin ich zu dem Entschluss gekommen, klüger zu agieren, ohne dabei zu taktieren. Klarheit verbunden mit Klugheit: Mal schauen, ob mir das gelingt.

Artikel über Sie haben Überschriften wie „Absturz eines Hoffnungsträgers“ oder „Boris Palmer lässt bei Markus Lanz in sein Innerstes blicken“. Lesen Sie das alles?



Ich verfolge es, zwar nicht im Minutentakt, aber ein Bild mache ich mir schon. Diese Fixierung auf Personen gehört zu den Problemen unserer öffentlichen Diskurse. Das habe ich mit meinem Buch „Erst die Fakten, dann die Moral“ angesprochen. Tatsachen, Leistungen und Lösungsvorschläge finden relativ wenig Aufmerksamkeit, wohingegen herausgerissene Halbsätze einen enormen Widerhall haben. Das verzerrt die Debatte. Die meisten Leute, die ich in Tübingen auf der Straße treffe, sagen mir, dass sie gar nicht verstehen, worum sich die Aufregung über mich gerade eigentlich wieder dreht. Einige sagen, dass ich mich nicht unterkriegen lassen soll. Es gibt da eine Entkopplung zwischen dem, was die Mehrheit der Menschen denkt, und den Schlagzeilen.

Auch das erinnert an Sahra Wagenknecht. Sie betont immer wieder, wie viel Zuspruch sie durch Zuschriften erfahre. Gibt Ihnen das Kraft?



Die Zuschriften nicht, die kommen nämlich erkennbar aus einem engen Spektrum. Es sind zwar sehr viele jedes Mal, wobei Frau Wagenknecht mehr bekommen dürfte, aber sicherlich tausend. Wenn ich mir den Duktus dann anschaue und sehe, wofür die Unterstützung gedacht ist, habe ich da große Vorbehalte. Es gibt auch Zuspruch von der falschen Seite. Wenn der Text schon damit beginnt, dass man die Grünen schon immer scheiße gefunden habe, gibt mir das nichts. Tübingen ist mir als Referenzraum wichtiger, die Stimmung auf der Straße.

Vor ein paar Wochen haben Sie bei Instagram ein Foto von Ihnen und Frau Wagenknecht gepostet. Das machen Sie doch bewusst, damit alle sich den Kopf darüber zerbrechen, ob Boris Palmer dieser neuen Partei beitreten wird.



Da war ich eine Mischung aus Schalk und Provokateur. Weil mir natürlich klar war, dass sich einige drüber auslassen werden. Es kann doch wirklich nicht so schlimm sein, wenn sich zwei politische Menschen austauschen. Der Hintergrund ist aber ernst. Ich glaube tatsächlich, dass es gut für unsere Demokratie ist, wenn Sahra Wagenknecht eine Partei gründet, auch wenn ich vieles anders sehe als sie. Wagenknecht schließt eine Repräsentationslücke. Nichtwähler oder AfD-Wähler können so wieder in den Verfassungsbogen zurückgeholt werden.

Bleiben Sie dabei, dass Sie sich dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ nicht anschließen wollen?



Ja, auch wenn ich das Projekt mit Sympathie verfolge. Inhaltlich sehe ich mehr Trennendes als Verbindendes – gerade in der Wirtschafts- und Umweltpolitik, was mir beides wichtiger ist als Identitätsfragen oder Migration. Wenn es nur darum gehen würde, die Bundespolitik aufzumischen, würde das Frau Wagenknecht und mir sicherlich gelingen. Das wäre eine große Show. Aber sollte diese Partei tatsächlich einmal irgendwo regieren, müsste ich in allen wesentlichen Punkten widersprechen. Das geht nicht.

Auch Frau Wagenknecht ist nicht zimperlich im politischen Streit. Sie sprach schon von „Kriegsnarren“ im Kabinett und der „dümmsten Regierung Europas“.



Man sollte ihr zugutehalten, dass sie den Sorgen der unterprivilegierten Menschen in unserem Land eine Stimme gibt. Sie macht auch keine linke Politik für den Prenzlauer Berg, sondern für die ländlichen Regionen. Beides ist wichtig. Diese sprachlichen Zuspitzungen finde ich nicht unbedingt förderlich, aber man sollte sie akzeptieren. Denken Sie mal zurück: Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner waren ebenfalls nicht zurückhaltend. Heute denkt man, dass das auch einen demokratischen Wert hatte. Oder wie Helmut Schmidt es einmal ausdrückte: Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Das sorgt auch für Klarheit, deutlich mehr als weichgewaschene Statements.

Wofür wollen Sie als Politiker in Erinnerung bleiben?



Am liebsten dafür, dass Tübingen es als erste Stadt in Deutschland geschafft hat, klimaneutral zu werden. Es wäre für mich eine große Ehre, wenn ich am Ende meiner Amtszeit sagen könnte, wir haben dieses Ziel erreicht.