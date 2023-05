Pistorius bei „Maischberger“: „Das ist jetzt eine schwierige Phase für Robert Habeck“

In der ARD äußerte sich der Verteidigungsminister zu den Turbulenzen im Wirtschaftsministerium. Der SPD-Politiker spekulierte: Es könnte noch nicht vorbei sein.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den angekündigten Abgang von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen als „sehr richtig“ bezeichnet. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ sagte der SPD-Politiker, dass niemand wisse, was „das Steinumdrehen“ im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium noch erbringe. „Das ist jetzt eine schwierige Phase für Robert Habeck, und das ist wirklich sehr schade“, so Pistorius.

Minister Habeck (Grüne) hatte am Mittwoch den Rückzug seines Staatssekretärs Graichen angekündigt, nachdem dieser in zwei nachvollziehbaren Fällen Privates und Berufliches nicht ausreichend getrennt hatte. Pistorius sagte, dass ein Ministerium in solchen Phasen „ein Eigenleben“ entwickeln könne und mancher Mitarbeiter sich womöglich ermuntert fühle, „noch das ein oder andere durchzustechen“.



Er sehe „keinen Schaden für die Bundesregierung“, sagte der Verteidigungsminister auf Nachfrage von Moderatorin Sandra Maischberger. „Den Schaden hat Robert Habeck durch den Verlauf der Dinge, aber ich bin sicher, er wird sich da wieder rauskämpfen.“

Pistorius: Zu Schröder ist alles gesagt

Weiterhin zeigte sich Pistorius fassungslos über den Besuch von Altkanzler Gerhard Schröder bei einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. „Ich war entsetzt“, sagte der Minister. Wie die Berliner Zeitung berichtete, hatte neben Schröder auch AfD-Chef Tino Chrupalla an dem Empfang am 9. Mai in Berlin teilgenommen.

Der Versuch, Schröder wegen seiner engen Verbindungen zu Russland aus der SPD auszuschließen, war in dieser Woche gescheitert. Nach der letztinstanzlichen Entscheidung der Bundesschiedskommission kann Schröder in der Partei – deren Vorsitzender er 1999 bis 2004 war – bleiben.



Pistorius sagte dazu, zur Causa Schröder sei alles gesagt. „Wir haben wirklich andere Baustellen als die Frage, ob jemand, der demnächst 80 wird, noch in der SPD ist oder nicht.“ (mit dpa)