Botschafter: Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat vor nachlassendem Engagement in Deutschland gegen den russischen Krieg in der Ukraine gewarnt. „Man darf diesen... dpa

ARCHIV - Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine. Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin -Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat vor nachlassendem Engagement in Deutschland gegen den russischen Krieg in der Ukraine gewarnt. „Man darf diesen Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen, denn dieser Krieg betrifft uns alle“, sagte der im Oktober aus Deutschland scheidende Botschafter am Montag in Berlin bei der Eröffnung der Ausstellung „Testament von Bucha (Butscha)“.