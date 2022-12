Brandanschlag auf Polizeiautos in Berlin-Neukölln Brandstiftungen an Autos gehören in Berlin zum Alltag. Diesmal traf es allerdings keine Wagen von Privat- oder Geschäftsleuten. dpa

Berlin -Zwei Polizeiautos sind in Berlin-Neukölln angezündet worden. Die beiden Mannschaftswagen brannten in der Nacht zu Donnerstag um kurz nach 3.00 Uhr vor der Polizeiwache in der Rollberg-/Ecke Hans-Schiftan-Straße. Polizisten versuchten, die Flammen zu löschen. Erst als die alarmierte Feuerwehr eintraf, wurde der Brand vollständig erstickt. 16 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die beiden Autos brannten trotzdem komplett aus.