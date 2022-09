Brandenburg berät über künftige Corona-Regeln Die Brandenburger Landesregierung will die Weichen für den Umgang mit Corona im Herbst und Winter stellen. Das Kabinett berät heute in Potsdam über eine neue... dpa

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung will die Weichen für den Umgang mit Corona im Herbst und Winter stellen. Das Kabinett berät heute in Potsdam über eine neue Verordnung, mit der im Bedarfsfall schärfere Maßnahmen möglich wären. Noch bis Ende September gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen sowie in Krankenhäusern, Arztpraxen und Alten- und Pflegeheime. Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich müssen sich auf das Coronavirus testen lassen, falls sie nicht vollständig geimpft beziehungsweise nachweislich genesen sind.