Brandenburg bittet Bund um Hilfe für Krankenhäuser

Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Potsdam -Der Brandenburger Landtag und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sehen die Krankenhäuser am Limit und fordern finanzielle Hilfe des Bundes. „Wir müssen jetzt handeln“, sagte Nonnemacher am Donnerstag im Landtag in Potsdam. „Die Kosten für Energie steigen immens an und belasten die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser in erheblichem Umfang - und das nicht nur kurzfristig in der gegenwärtigen Energiekrise.“ Die Einrichtungen des Gesundheitswesens brauchten deshalb kurzfristige Finanzhilfen, um ihre gravierenden Liquiditätsprobleme zu lösen.