Brandenburg erinnert an Mauerfall: Gedenken in Schwedt In Zeiten der DDR war die Stadt Schwedt wegen des Militärgefängnisses bekannt. An das Leid der Häftlinge dort soll am Tag des Mauerfalls an diesem Mittwoch e... dpa

Potsdam/Schwedt (Oder) -In Zeiten der DDR war die Stadt Schwedt wegen des Militärgefängnisses bekannt. An das Leid der Häftlinge dort soll am Tag des Mauerfalls an diesem Mittwoch erinnert werden. In den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt richtet das Land Brandenburg das zentrale Gedenken an den 9. November 1989 aus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Präsidentin des Landtages, Ulrike Liedtke, wollen dabei die Menschen würdigen, die in der DDR zum Sturz des SED-Regimes beitrugen.