Brandenburg erinnert mit zentralem Gedenken an Mauerfall

Potsdam/Schwedt (Oder) -Das Land Brandenburg erinnert mit einem zentralen Gedenken in Schwedt an den Tag des Mauerfalls am 9. November 1989. Damit wird auch an ein besonderes Kapitel der DDR-Vergangenheit in der Stadt erinnert: Dort befand sich ab 1968 das einzige Militärgefängnis der DDR.