Brandenburg hebt letzte Corona-Regeln zum 1. März auf

Potsdam -Die letzten Corona-Beschränkungen in Brandenburg sollen zum 1. März wegfallen. Das Kabinett entschied am Dienstag in Potsdam, dass die Maskenpflicht für Besucher in Räumen von Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingseinrichtungen sowie die Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in Flüchtlingseinrichtungen, psychiatrischen Krankenhäusern und Jugend- und Seniorenheimen dann entfallen. Die Corona-Verordnung wird komplett aufgehoben.