Brandenburg investiert Millionen für Leistungssport

Potsdam -Mit einer Millionenförderung will die Brandenburger Landesregierung die Nachwuchsarbeit im Leistungssport weiter ausbauen. Allein in den Olympia-Stützpunkt Frankfurt (Oder) seien im vergangenen Jahr wie bereits im Jahr 2018 jeweils 4 Millionen Euro für Bau- und Sanierungsarbeiten investiert worden, sagte Sport-Staatssekretär Steffen Freiberg am Mittwoch bei einem Besuch in der Sportschule. An der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe werden 480 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie werden in den Sportarten Boxen, Ringen, Gewichtheben, Radsport, Sportschießen, Judo, Männer-Fußball und Frauen-Handball besonders gefördert.