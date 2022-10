Brandenburg prüft Entlastungen für Eltern und Firmen Erst im Dezember will Brandenburgs Koalition die Notlage ausrufen, um zwei Milliarden Euro Schulden für ein Rettungspaket wegen steigender Energiepreise aufz... dpa

Potsdam -Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Firmen in Not könnten nach den Plänen der rot-schwarz-grünen Koalition mit dem Hilfspaket des Landes in der Energiekrise entlastet werden. Die Koalition prüft, die Einkommensgrenze von Familien für die Befreiung von Gebühren für Krippen, Kitas und Horte anzuheben. Auch ein Härtefallfonds ist in Prüfung. Beides gehört zum Rettungspaket, das das Land in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 plant. Im Dezember soll dafür eine außergewöhnliche Notlage ausgerufen werden.