Brandenburg schnürt Hilfspaket von zwei Milliarden Wie schon in der Corona-Krise will Brandenburg den Menschen und Firmen unter die Arme greifen, um finanzielle Notlagen zu verhindern. Vieles ist noch offen, ... dpa

Potsdam -Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg will Bürger und Wirtschaft in der Energiekrise mit einem Hilfspaket von rund zwei Milliarden Euro stützen und dafür die Notlage ausrufen. SPD, CDU und Grüne vereinbarten am Montag in Potsdam, dass der Landtag bis Ende 2024 eine außergewöhnliche Notlage erklären soll - und das Land auf dieser Grundlage neue Schulden in Höhe von zwei Milliarden Euro aufnehmen kann. Damit sollen Bundeshilfen mitfinanziert und eigene Hilfen des Landes bereitgestellt werden. Details sind noch offen, dafür will das Land auf den Bund warten.