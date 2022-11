Brandenburg setzt Abschiebungen in den Iran aus Brandenburg hat Abschiebungen in den Iran angesichts der dortigen Lage ebenso wie andere Länder vorübergehend gestoppt. „Es ist sichergestellt, dass Brandenb... dpa

Potsdam -Brandenburg hat Abschiebungen in den Iran angesichts der dortigen Lage ebenso wie andere Länder vorübergehend gestoppt. „Es ist sichergestellt, dass Brandenburg bis zur nächsten Sitzung der IMK (Innenministerkonferenz) keine Rückführungsmaßnahmen in den Iran durchführt“, heißt es in einer Antwort von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Marie Schäffer, die am Donnerstag vorlag. „Der Iran gehört ohnehin zu den Staaten, die bei Rückführungen kaum kooperieren.“ In den Jahren 2018 und 2019 seien die letzten Iraner - jeweils einer - aus Brandenburg in ihre Heimat abgeschoben worden.