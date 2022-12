Brandenburg setzt frühe Sprachförderung in den Kitas fort Die Brandenburger Landesregierung will die frühe Sprachförderung in den Kitas auch nach dem Auslaufen des Bundesprogramms im kommenden Jahr fortsetzen. Daher... dpa

Berlin/Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung will die frühe Sprachförderung in den Kitas auch nach dem Auslaufen des Bundesprogramms im kommenden Jahr fortsetzen. Daher werde das Land von der zweiten Jahreshälfte 2023 an die Kosten in Höhe von 7 Millionen Euro komplett übernehmen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Bislang hatte das Land nur zehn Prozent der Mittel beigesteuert.