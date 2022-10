Brandenburg sieht bedrohliche Lage für Kliniken und Praxen Für viele Krankenhäuser und Arztpraxen in Brandenburg wird die Lage nach Ansicht der Landesregierung wegen der steigenden Energiepreise zunehmend bedrohliche... dpa

Potsdam -Für viele Krankenhäuser und Arztpraxen in Brandenburg wird die Lage nach Ansicht der Landesregierung wegen der steigenden Energiepreise zunehmend bedrohlicher. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) forderte finanzielle Hilfen des Bundes. „Wir brauchen dringend zusätzliche Unterstützung für den gesamten Gesundheits- und Pflegebereich“, verlangte sie am Donnerstag in einer Mitteilung. „Dazu zählt zum Beispiel ein Energiekostenausgleich und Inflationsausgleich. Es muss jetzt gehandelt werden, damit der Gesundheitsbereich nicht selbst zum Patienten wird.“