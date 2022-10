Brandenburg sieht längerfristige Belastung durch Gaspreis Viele Unternehmen leiden unter der drastischen Steigerung der Energiepreise. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach sieht keine Entspannung am Horizont. ... dpa

ARCHIV - Im Landtag von Brandenburg wird eine Sitzung abgehalten. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Unternehmen in Brandenburg werden nach Einschätzung der Landesregierung auch in den kommenden Jahren durch einen höheren Gaspreis belastet. „Wir werden auf absehbare Zeit kein billiges Gas aus Russland mehr bekommen“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Die Modelle der Gaspreisbremse seien so gestrickt, dass sie 2024 auf ein neues Normalniveau führen sollten, das etwa beim doppelten Niveau von 2021 liegen werde.