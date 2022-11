Brandenburg: Unabhängig von Berlin-Wahl eng zusammenarbeiten Brandenburg setzt unabhängig vom Ausgang der Wiederholung der Wahl in Berlin auf eine weiter enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarland. Die Staatskanzlei in Br... dpa

Potsdam/Berlin -Brandenburg setzt unabhängig vom Ausgang der Wiederholung der Wahl in Berlin auf eine weiter enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarland. Die Staatskanzlei in Brandenburg nehme das Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs zur Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus zur Kenntnis, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Eva Jobs am Mittwoch in Potsdam mit. Unabhängig vom Ergebnis setze Brandenburg seine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Berlin auch künftig fort.