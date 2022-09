Brandenburg verlängert Maskenpflicht in Bussen und Bahnen In öffentlichen Bussen und Bahnen in Brandenburg gilt für weitere zwei Wochen eine Maskenpflicht. Das Kabinett beschloss am Dienstag, die Corona-Regeln bis m... dpa

Brandenburg/Havel -In öffentlichen Bussen und Bahnen in Brandenburg gilt für weitere zwei Wochen eine Maskenpflicht. Das Kabinett beschloss am Dienstag, die Corona-Regeln bis mindestens zum 23. September zu verlängern. Kinder unter sechs Jahren, Gehörlose und Schwerhörige sind ausgenommen.