Brandenburg: Wahlwiederholung ohne Folgen für Projekte In Berlin wird bald wieder gewählt. Was passiert mit den Vereinbarungen für eine engere Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Brandenburg? Die Potsdamer Staatsk... dpa

Berlin/Potsdam -Die gemeinsam vereinbarten Projekte von Berlin und Brandenburg sind mit der Wiederholung der Wahl in Berlin nicht vom Tisch. Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung sieht das Ziel der engen Kooperation auf mehreren Gebieten nicht in Gefahr. Berlins Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 nach Pannen komplett wiederholt werden muss. Sie soll am 12. Februar 2023 stattfinden.