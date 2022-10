Brandenburg will Abwasser-Überwachung auf Corona-Spuren Brandenburg will Corona-Spuren im Abwasser breiter analysieren lassen. Bislang gebe es im Rahmen eines EU-Projekts eine Stelle in der Stadt Potsdam, die bere... dpa

Potsdam -Brandenburg will Corona-Spuren im Abwasser breiter analysieren lassen. Bislang gebe es im Rahmen eines EU-Projekts eine Stelle in der Stadt Potsdam, die bereits ein Abwasser-Monitoring vornehme, teilte ein Referatsleiter des Gesundheitsministeriums am Mittwoch im Landtags-Gesundheitsausschuss mit. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wolle die Abwasser-Untersuchung auf Corona-Viren ausweiten, dafür würden finanzielle Mittel beantragt. Angedacht seien sechs weitere Standorte, hieß es. Die Planungen dafür sind aber noch nicht abgeschlossen.