Brandenburg will erneuerbare Energien ausbauen Die Brandenburger Landesregierung will bei der Wind- und Sonnenenergie noch mal deutlich draufsatteln, um die klimaschädlichen CO2-Emissionen möglichst auf n... dpa

ARCHIV - Ein EnBW-Solarpark im Oderbruch. Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Potsdam -Das Land Brandenburg will die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Nach der vom Kabinett beschlossen Energiestrategie sei bis 2040 eine Verdoppelung der Erzeugungsleistung aus Windenergie auf 15 Gigawatt vorgesehen, sagte Energieminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Zudem sollen bis 2030 Photovoltaik-Anlagen mit 18 Gigawatt Gesamtleistung installiert werden, bis 2040 sind 33 Gigawatt vorgesehen. Im vergangenen Jahr waren Photovoltaik-Anlagen mit einer Erzeugungsleistung von rund 4,5 Gigawatt installiert.