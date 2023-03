Brandenburg will Frauenhäuser stärken: Gesetz zurückgestellt Die Brandenburger Landesregierung sieht die Frauenhäuser mit zusätzlichen Landesmitteln von rund einer Million Euro in diesem und dem nächsten Jahr deutlich ... dpa

ARCHIV - Ein Puppenwagen steht im Kinderbereich in einem Frauenhaus. ZB/Symbolbild Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung sieht die Frauenhäuser mit zusätzlichen Landesmitteln von rund einer Million Euro in diesem und dem nächsten Jahr deutlich gestärkt. Die Mittel sollten vor allem dafür verwendet werden, um dem Fachkräftemangel in der Gewaltschutzarbeit mit tarifgerechterer Entlohnung entgegenzuwirken und den Trägern Anreize zu geben, damit Frauen keinen Eigenanteil zahlen müssen, teilte das Frauenministerium am Freitag auf Anfrage mit. Insgesamt gebe es in beiden Jahren fast drei Millionen Euro.