Brandenburg will Kita-Eltern entlasten

Der Landtag von Brandenburg. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -Die Kita-Eltern in Brandenburg sollen nach dem Willen der Landesregierung angesichts steigender Energiepreise nicht zusätzlich belastet werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) kündigte am Freitag Pläne zur Unterstützung an. „Dazu wird selbstverständlich gehören, dass wir dafür sorgen, dass aufgrund gestiegener Energiekosten weder Beiträge in Kitas steigen noch Essensgeld steigt“, sagte Ernst im Landtag in Potsdam. „Daran wird gearbeitet.“ Sie kündigte zugleich eine stärkere Entlastung von Geringverdienern bei Gebühren im Kita-Bereich an. „Wir stehen an der Seite der Eltern“, sagte Ernst.