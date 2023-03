Brandenburg will Long-Covid-Patienten besser helfen Tausende Menschen leiden unter Spätsymptomen von Corona - wie viele Long-Covid-Betroffene es gibt, ist aber nicht bekannt. In Brandenburg soll mehr für diese... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zu einem Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Potsdam -Die Hilfe für Patienten mit Long Covid soll in Brandenburg nach dem Willen des Landtags verbessert werden. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Freitag in Potsdam dafür, dass die Landesregierung darauf hinwirkt, in Berlin und Brandenburg Angebote zur Verbindung von Forschung und Versorgung zu schaffen. Außerdem soll die Landesregierung beim Bund den geplanten Aufbau eines Netzwerks von Kompetenzzentren sowie die Forschung nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten einfordern. Die Forderungen stehen unter dem Vorbehalt, dass dafür genug Geld im Haushalt vorhanden sein muss.