Brandenburg will nach Lage über Corona-Regeln entscheiden

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung will nach Infektionslage über eine mögliche Wiedereinführung der Corona-Maskenpflicht in Geschäften und Restaurants entscheiden. „Neben Impfungen und Hygieneregeln bleiben Masken eine wichtige Maßnahme in der Pandemiebekämpfung. Sie schützen wirksam vor einer Corona-Infektion“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Donnerstag. „Welche konkreten Schutzmaßnahmen im Herbst und Winter notwendig sein werden, wird die Landesregierung entsprechend des Infektionsgeschehens rechtzeitig und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren und Schwellenwerte entscheiden.“