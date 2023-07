Brandenburg will sich besser auf Klimawandel vorbereiten

Mit einem Katalog an Maßnahmen will Brandenburg den Kampf gegen den Klimawandel verstärken. Das Kabinett berät am Dienstag über die entsprechende Strategie d...

Potsdam -Mit einem Katalog an Maßnahmen will Brandenburg den Kampf gegen den Klimawandel verstärken. Das Kabinett berät am Dienstag über die entsprechende Strategie des Landes. Damit sollen Trockenperioden, Starkregenereignisse und Hitzewellen verhindert und begrenzt werden. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) stellt anschließend die wichtigsten Ergebnisse (14.15 Uhr) in Potsdam vor. Die Strategie soll Themenfelder wie Wasser und Landwirtschaft, aber auch die Gesundheit, den Brand- und Katastrophenschutz und den Tourismus umfassen.

Der Brandenburger Hitzeaktionsplan, den Gesundheits- und Umweltministerium auf den Weg bringen, ist zum Beispiel ein wichtiger Baustein dieser Strategie zur Klimaanpassung des Landes. Ein Gutachten empfahl im September vergangenen Jahres, kommunale Notfallpläne zu überprüfen, Trinkbrunnen und kühle öffentliche Orte anzubieten. Kitas und Pflegeeinrichtungen sollen sich besser auf Hitze einstellen können. Es geht auch um mehr Informationen.