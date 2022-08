Brandenburger Grüne weiter mit Zuwachs Die Brandenburger Grünen sehen sich weiter im Aufwind und führen das auch auf ihre Regierungsarbeit zurück. Die Partei kämpft weiter für ein Klimaschutzgeset... dpa

Potsdam -Die Grünen in Brandenburg haben als Partei weiter Zuwachs und führen das auch auf Erfolge bei ihrer Regierungsarbeit in der rot-schwarz-grünen Koalition zurück. „Wir merken, dass in vielen Bereichen ein Umdenken in der Landesregierung stattfindet, vor allem beim Klimaschutz, aber auch beim Politikstil“, sagte die grüne Landeschefin Julia Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen seien als Partei relevanter geworden und als einflussreicher Teil der Parteienlandschaft nicht mehr wegzudenken, schätzte sie ein.