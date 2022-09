Brandenburger Landtag gedenkt Gorbatschow Der Brandenburger Landtag hat mit einer Gedenkminute die Verdienste des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow gewürdigt. „Für die Älteren unt... dpa

Potsdam -Der Brandenburger Landtag hat mit einer Gedenkminute die Verdienste des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow gewürdigt. „Für die Älteren unter uns verbanden sich mit ihm Hoffnung und Zuversicht in der politisch erstarrten DDR“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Mittwoch in Potsdam. „Den Jüngeren erzählen wir von einem außergewöhnlichen Menschen, hochbegabt, immer authentisch, ein Visionär, der Entwicklungschancen und -fehler mit weltpolitischem Weitblick sah.“