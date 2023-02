Brandenburger Linke würdigt Modrow als ehrlichen Kämpfer Die Linke in Brandenburg hat den gestorbenen letzten DDR-Ministerpräsidenten der Staatspartei SED, Hans Modrow, als ehrlichen und integren Kämpfer bezeichnet... dpa

ARCHIV - Hans Modrow, letzter Vorsitzender des DDR-Ministerrates. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam/Berlin -Die Linke in Brandenburg hat den gestorbenen letzten DDR-Ministerpräsidenten der Staatspartei SED, Hans Modrow, als ehrlichen und integren Kämpfer bezeichnet. „Sein Wort zählte. Ohne ihn, als vorletzten Ministerpräsidenten der DDR, wären die Prozesse hin zur deutschen Einheit nicht so friedlich verlaufen“, teilten die Landesvorsitzenden Katharina Slanina und Sebastian Walter, am Samstag mit. „Aber es ging ihm zu schnell. Viele Vorschläge und Interessen der Ostdeutschen blieben unberücksichtigt.“