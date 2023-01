Brandenburgs Polizeigewerkschaft: Böller nur für Experten Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht dringt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Brandenburg auf einen Verkauf von Feuerwerk nur noch an Expe... dpa

Potsdam -Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht dringt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Brandenburg auf einen Verkauf von Feuerwerk nur noch an Experten. „Rein praktisch wird sich ein Böllerverbot nicht umsetzen lassen“, sagte GdP-Landesvorsitzende Anita Kirsten am Montag auf Anfrage. „Ich würde es an Fachleute verkaufen.“