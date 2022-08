Berlin-Weißensee: Brandanschlag auf Polizei, Staatsschutz ermittelt

In Berlin-Weißensee hat es einen Brandanschlag auf die Polizei gegeben. Unbekannte warfen in der Nacht zum Samstag einen Brandsatz auf das Gelände des Abschnitts 14 an der Berliner Allee. Verletzt wurde niemand, wie die Pressestelle am Samstag mitteilte. Obwohl der Brandsatz im Hof des Gebäudes neben einem Polizeiwagen hochging, blieb dieser unbeschädigt. Der Staatsschutz ermittelt.

Mehrere Polizistinnen und Polizistinnen im Gebäude hätten gegen 23.40 Uhr einen lauten Knall gehört, hieß es. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 hätten dann den Brandsatz gefunden. Dieser sei nach vorläufigen Erkenntnissen über die Umfriedung des Geländes geworfen worden.