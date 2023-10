Die 36 Jahre alte, als queere Influencerin bekannte Karol Eller ist in Brasilien unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Das berichten am Wochenende mehrere große brasilianische Zeitungen. Die bekannte Homosexuelle war in der Vergangenheit intensiv als politische Aktivistin für den abgewählten rechtspopulistisch-evangelikalen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro aufgetreten.



Die Polizei bestätigte den Todesfall und sprach von Selbsttötung. Karol Eller habe einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Vor einem Monat hatte die Aktivistin über ihre sozialen Netzwerke mitgeteilt, sie sei von einer religiösen Auszeit („retiro religioso“) zurückgekehrt und verzichte nun „auf die homosexuelle Praxis“ wie auch auf „die Versuchungen und Wünsche des Fleisches“. Sie habe sich mit Christus versöhnt. In den sozialen Netzwerken war daraufhin über Karol Ellers offenkundige Teilnahme an einer sogenannten „Therapie zur Umwandlung der sexuellen Orientierung“, auch „Gay Cure“ genannt, diskutiert worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Diese Praxis zielt darauf ab, Homosexuelle zu Transsexuellen zu transformieren, LGBT-Personen zu „normaliseren“ und ihre entsprechende Identität abzulegen. In Brasilien sind solche Behandlungen verboten, gleichwohl, so das Jornal do Brasil, gebe es im ganzen Land als „spirituelle Auszeit“ getarnte, legale „Therapien“.



Nach Angaben verschiedener Medien hatte Karol Eller kurz vor ihrem Tod über von ihr genutzte soziale Medienkanäle selbst eine Nachricht verbreitet, in der sie die Feuerwehr zu ihrem Haus rief und schrieb: „Ich habe den Krieg verloren.“

Während des Präsidentschaftswahlkampfes, den Lula da Silva gewann, hatte sie ein Video verbreitet mit der Botschaft: „Bolsonaro ist nicht homophob“. Zu ihren am heftigsten diskutierten Aussagen gehörte: „Bloß weil ein Schwuler umgebracht wird, ist das doch keine Homophobie.“ Bolsonaro hatte in seiner Amtszeit immer wieder mit homophoben Sprüchen entsetzt, so hatte er zum Beispiel gesagt, er wolle lieber „einen toten Sohn als einen schwulen Sohn“ haben.