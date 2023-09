Das Gipfeltreffen der Brics-Staaten vor anderthalb Wochen erhielt eine Menge Medienaufmerksamkeit. Das lag in erster Linie daran, dass Wladimir Putin nicht erschien, um seiner Verhaftung und Überstellung an das Internationale Straftribunal zu entgehen. Ein wenig lag es aber auch an der spektakulären Erweiterung der Gruppe um Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.