Brief an Lauterbach: Geburtskliniken brauchen mehr Geld

Ursula Nonnemacher spricht auf einer Pressekonferenz. Carsten Koall/dpa

Potsdam -Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat in einem Brief an ihren Amtskollegen im Bund, Karl Lauterbach (SPD) gefordert, Geburtskliniken in dünn besiedelten Regionen stärker zu unterstützen. Die nun geplante Verteilung der Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel solle überdacht werden, schrieb Nonnemacher laut Mitteilung vom Dienstag an Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Denn so würden dünn besiedelte Regionen deutlich weniger Geld als von der Regierungskommission ursprünglich empfohlen erhalten. Der Königsteiner Schlüssel bestimmt die Anteile der einzelnen Bundesländer nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl.