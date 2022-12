Briefbomben in Spanien - Zusammenhang mit Ukraine-Krieg? Eine Briefbomenserie erschüttert Spanien. Noch weiß man nicht, wer dahinter steckt. Aber es gibt Vermutungen. dpa

Madrid -Nach der Explosion einer Briefbombe in der Botschaft der Ukraine in Madrid mit einem Leichtverletzten am Mittwoch hat auch die spanische Regierung den Erhalt einer gefährlichen Sendung bekannt gegeben.