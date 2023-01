Briefwähler in Berlin können bereits ihre Stimme abgeben Rund sechs Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin haben Briefwählerinnen und -wähler bereits die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Landeswahlle... dpa

Berlin -Rund sechs Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin haben Briefwählerinnen und -wähler bereits die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Landeswahlleiter Stephan Bröchler informiert am Mittwoch (10.00 Uhr) im Rathaus Zehlendorf über den Stand der Planungen. Seit Montag werden die rund 2,8 Millionen Wahlbenachrichtigungen verschickt. In den Bezirksämtern können Wahlberechtigte, die nicht am eigentlichen Wahltermin ihre Stimme abgeben können oder wollen, bereits jetzt ihr Kreuz machen.